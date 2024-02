– Vi har kjempet for dette i 730 dager av våre liv. Vi kommer til å vinne på den største dagen i våre liv, sa Zelenskyj på en markering av toårsdagen rett utenfor hovedstaden Kyiv.

Også EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og statsministrene i Canada, Italia og Belgia deltok på markeringen.

– Enhver normal person ønsker at krigen skal ta slutt. Men ingen av oss vil tillate at Ukraina tar slutt, sa Zelenskyj.

Han understreket at krigen må avsluttes på Ukrainas premisser og at freden må være rettferdig.

Under seremonien på flyplassen Hostomel overrakte han medaljer til ukrainske soldater. Han klemte statsministrene som er i Kyiv for å vise støtte til Ukrainas forsvarskamp.

Da russiske styrker strømmet inn i landet 24. januar 2022, var Hostomel-flyplassen et av stedene som ble angrepet.

– For to år siden møtte vi fiendens landingsstyrker her med ild, sa Zelenskyj.

Han føyde til at ukrainerne nå møter venner og partnere på samme sted.