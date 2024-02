Det skal holdes valg til både nasjonalforsamling, president og EU-parlament i Kroatia i år, men datoene for de to første er ikke spikret. Demonstrantene krever at nasjonalforsamlingen holdes snarest mulig.

En allianse på elleve opposisjonspartier står bak den store demonstrasjonen i Zagreb. Den utløsende faktoren er at regjeringen har utnevnt Ivan Turudic som statsadvokat, tross at det er hevdet at han kommuniserte med korrupsjonstiltalte.

Statsminister Andrej Plenkovic forsvarer utnevnelsen. Hans høyreparti HDZ har styrt Kroatia siden 2013, og har ført Kroatia inn i eurosonen og Schengen-området i løpet av perioden. Likevel anklages de stadig for korrupsjon og forakt for demokratiet.

Sandra Bencic fra opposisjonspartiet Mozemo kom med en oppfordring til de mange unge kroatene som utvandrer fra landet. Kroatias befolkning var nærmere 4,8 millioner da Jugoslavia gikk i oppløsning i 1991, siden har den falt med rundt en million.

– Dra til valglokalene isteden! Det er ikke dere som burde forsvinne, sa hun.