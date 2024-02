Herbert Fritz landet søndag i Qatars hovedstad Doha etter å ha blitt overlevert av Taliban timer før.

Ifølge den østerrikske avisen Der Standard er Fritz «lidenskapelig» opptatt av å besøke «farlige steder». Mannen har blant annet besøkt Øst-Ukraina de siste årene og Afghanistan på 1980-tallet.

I et forsøk på å bevise at Taliban-styrte Afghanistan er trygt, reiste 84-åringen i fjor vår til landet. Kort tid etter ankomst publiserte han en artikkel med tittelen «Ferie med Taliban» på et høyreekstremt nettsted.

«Slike reiserapporter kan ha vært et forsøk på å fremstille dagens Afghanistan som et trygt land å returnere afghanske flyktninger til», skriver Der Standard.

I mai ble 84-åringen pågrepet, mistenkt for spionasje. Siden har østerrikske myndigheter, med hjelp fra Qatar, forsøkt å få Fritz overlevert.

– Jeg tror jeg hadde uflaks, og jeg vil gjerne besøke landet igjen, sa 84-åringen til pressen i Doha.