I en epost til NTB skriver Støre at russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvaret for Navalnyjs tragiske død.

– Dette er en dypt tragisk og sjokkerende nyhet. Navalnyj vil bli husket for sin modige, uredde og nådeløse kamp mot korrupsjon og maktmisbruk. Han var en politisk fange som døde i russisk fengsel, skriver Støre.

– Våre tanker går til hans etterlatte og alle som ønsker et demokratisk og fritt Russland.

Fredag meldte russiske fengselsmyndigheter at Navalnyj er død. Han ble 47 år gammel.

Barth Eide: Svært trist

Fra det norske politiske miljøet er reaksjonene sterke. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skriver på X/Twitter at han er svært trist over å høre nyheten om at Navalnyj døde i fengselet.

– Russiske myndigheter bærer et tungt ansvar, skriver han.

Høyre-leder Erna Solberg istemmer at russiske myndigheter bærer hovedansvaret. Solberg kaller ham «en av de aller tydeligste og viktigste motstemmene til Vladimir Putins regime.»

– Dette er en trist dag for alle som har hatt håp om et bedre Russland, sier Solberg til NTB.

– Anklager som er rent oppspinn

Navalnyj overlevde et drapsforsøk sommeren 2020 da han ble forgiftet med nervegiften novitsjok og måtte evakueres til et sykehus i Berlin. Da han ble friskmeldt, reiste han tilbake til Russland, vel vitende om at han kom til å bli pågrepet.

– Han har i lang tid blitt holdt fengslet under uverdige forhold, på grunnlag av anklager som er rent oppspinn. Mange har med rette vært bekymret for helsen hans, og nå har han måttet betale den aller dyreste prisen, sier Solberg.

Svært trist, er også Frp-leder Sylvi Listhaugs kommentar til dødsfallet. Hun mener det som har skjedd, understreker for alle hvilket autoritært regime Norge og Vesten står overfor i øst.

– Ikke bare tar Putins regime livet av uskyldige ukrainere og sender egne soldater i døden som kanonføde, men fengsling, forfølgelse og drap på politiske motstandere er dessverre heller ikke noe nytt i Russland, sier Listhaug.

Vil gi Navalnyj fredsprisen

Venstres Ola Elvestuen beskriver det som en forferdelig nyhet. Han har i flere år nominert Navalnyj til Nobels fredspris – noe han også gjorde i nominasjonen til årets pris. Nå mener han at Navalnyj bør få prisen etter sin død (post-mortem).

– Det er gjort en gang tidligere da Dag Hammarskjold ble tildelt prisen post-mortem. Aleksej Navalnyj har utvist et enormt mot og har inspirert og mobilisert demokratiforkjempere over hele Russland, og fortjener en slik internasjonal anerkjennelse, sier Elvestuen.

Han sier Navalnyjs kamp for frihet er motivasjon for alle om jobber med grunnleggende rettigheter og mot undertrykkelse i autoritære land.

– Det er en tragedie for Russland, verden og demokratiske verdier at Putin nå har lyktes med å ta livet av Navalnyj. Navalnyj har vært den tydeligste stemmen for demokrati i Russland gjennom mange år, og har risikert livet i sin kamp for frihet og rettigheter, sier Elvestuen.

Amnesty: Putin har ansvaret

Amnesty Norge legger ansvaret direkte hos president Vladimir Putin.

Russland-rådgiver Ane Tusvik Bonde i Amnesty Norge viser til at dødsfallet må endelig bekreftes. Men det er uansett helt klart at Putin har brukt de siste årene på å knekke en av de viktigste stemmene i Russland, mener hun.

– Nå går våre tanker til Navalnyjs familie, sier hun.

– Det var sjette gang han ble satt på isolasjonscelle. Amnesty anser dette som tortur. Han har ingen mulighet til å be om hjelp, det gjør han uhyre sårbar, sier Tusvik Bonde.

– Navalnyj fikk vanlige folk til å stemme. Han jobbet systematisk med å vakle overgrep i Russland. Etter han ble forgiftet, trodde mange han ikke ville komme tilbake. Men han valgte jo å dra tilbake. Det var rørende å se mengden mennesker som ventet på han da han kom, sier hun.