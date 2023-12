Vitner sier titalls skadde, samt døde som var hentet ut av ruinene i Khan Younis, ble kjørt til Nasser-sykehuset i byen.

– Søskenbarnet mitt ringte og ba meg komme, fordi søsteren min lå drept i skolegården. Vi kunne ikke hente ut liket, sier Mohammed Salou. Han fikk senere hentet ut den døde søsteren og sendt henne til sykehus,

Salou sier han tror det var området rundt skolen som var målet for angrepet, ikke skolen i seg selv.

Khan Younis, som er Gazas nest største by, har vært et mål for intensiv bombing fra israelsk side de siste dagene. Det israelske militæret (IDF) har også sendt bakkestyrker inn i byen i krigen mot Hamas, som styrer den krigsherjede enklaven.