– Utenriksdepartementet har i dag fått positive signaler om at grensa ved Rafah vil åpne i morgen. Da vil alle norske borgere og personer med tilknytning til Norge som vi har hatt på listene våre, ha tillatelse til å reise over til Egypt. Det er vi veldig glad for, skriver pressevakt Ragnhild H. Simenstad i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Hun sier at det dreier seg om i underkant av 60 personer. Rundt halvparten av dem er barn.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK , som først meldte om saken først, at det kan skje ting i løpet av de nærmeste timene som kan føre til at borgerne likevel ikke får slippe ut.

– Ja, det tror jeg vi skal være ærlige om. Selv om vi har denne avtalen med alle som bestemmer, kan mye skje. Det er en krevende situasjon, sier han.

Simenstad sier til NTB at Utenriksdepartementet lørdag har hatt kontakt med så godt som alle de norske borgerne i Gaza og jobber med å komme i kontakt med resten for å forsikre seg om at de er kjent med muligheten for å reise ut.

– Vi har vært i løpende kontakt med israelske og egyptiske myndigheter, palestinske selvstyremyndigheter og de facto-styresmakter i Gaza for å bidra til at norske borgere får komme ut. Vi har i dag igjen formidlet listen over de norske borgerne og personer med tilknytning til Norge som fremdeles befinner seg i Gaza, sier Simenstad.

Den norske ambassaden i Kairo vil ha et team klart ved grensa for å ta imot dem som får krysse grensen. De som trenger det, kan få bistand til å reise videre til Norge, opplyser Utenriksdepartementet.