Fredag møtte Antony Blinken flere arabiske utenriksministerkolleger i forbindelse med FNs klimatoppmøte i Dubai. De diskuterte krigen mellom Israel og Hamas og arbeidet som gjøres for å få mer nødhjelp fram til Gazastripen, sa Blinken til mediene før han satte seg på flyet hjem.

Ifølge Blinken snakket de også om «hva som skjer dagen derpå i Gaza og hvordan vi kan slå inn på en vei mot en rettferdig, varig og sikker fred for israelerne og palestinerne og for alle regionen». Men han ville ikke si noe om hvordan samtalene gikk.

Arabiske land har tidligere strittet imot amerikanske forsøk på å diskutere en fremtid for Gaza etter Hamas. De har heller villet snakke om en umiddelbar våpenhvile. Før fredagens møte sa en tjenestemann i USAs utenriksdepartementet at våpenhvilen den siste uken ville åpne for samtaler om fremtiden.

Fredag brøt våpenhvilen sammen, og kampene i den beleirede enklaven blusset opp igjen.