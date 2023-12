Etter enigheten onsdag om sluttdokumentet på klimatoppmøtet i Dubai sa Kinas visemiljøminister Zhao Yingmin at de rikeste landene har et klart ansvar for klimaendringene.

– Utviklede land har et utvilsomt historisk ansvar for klimaendringene og må derfor lede an på veien mot målet om 1,5 grader foran resten av verden, sa Zhao på toppmøtet i Dubai.