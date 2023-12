– Läkemedelsverket ser svært alvorlig på at kronisk syke pasienter står uten sin medisinering på grunn av en omfattende utskriving, skriver de i en pressemelding.

Diabetesmedisin, som Ozempic, har vektreduksjon som bivirkning. Läkemedelsverket skriver at legemidlene skrives ut til mange pasienter som ikke har diabetes.

Läkemedelsverket har mulighet til å begrense utskrivningen av medisiner som Ozempic, men velger heller å komme med en sterk oppfordring til landets leger om å utvise moderasjon.

De ber om at «diabetespasienter, og ingen andre» får tilgang på slike legemidler.

Også i Norge har det vært bekymring for at leger skriver ut Ozempic på hvit resept til behandling av overvekt, noe som går ut over diabetespasienter.