Det at 15 eller 16 av de 17 dommerne i Den internasjonale domstolen (ICJ) Haag sluttet opp om å pålegge Israel flere strakstiltak for å hindre et folkemord på Gazastripen, legger ekstra stort press på Israel, sier Hellestveit til NTB.

I tillegg til å dempe maktbruken og bedre den humanitære situasjonen på Gazastripen, må israelske myndighetspersoner slutte å komme med uttalelser som tilsynelatende oppfordrer til folkemord, krever domstolen. Også den israelske dommeren stilte seg bak det siste kravet.

– Den slags retorikk må stanse. Det mener så å si alle dommerne, både fra USA, Kina, Russland og ledende europeiske stater. Stort klarere signal kan man ikke få fra venner, mindre gode venner og fiender, sier Hellestveit. Hun mener pålegget fra Haag er en sterkere beskjed enn om domstolen hadde gått inn for mer ambisiøse tiltak, men med mer splittelse blant dommerne.

Folkerettslig forpliktet

Hun påpeker at selv om domstolen ikke har tatt stilling til om det er begått folkemord, har den inntatt en sentral rolle i en fase av konflikten der FNs sikkerhetsråd har vist seg lite handlekraftig.

– Dommerne er tydelige i hvordan de behandler dette. De sier egentlig ingenting om hvorvidt det er et folkemord eller ei, men de kan ikke utelukke det, sier Hellestveit. Hun mener også påleggene Israel har fått fire uker på å gjennomføre og rapportere om er lite kontroversielle.

– Å sørge for at handlinger som er forbudt i følge Folkemordkonvensjonen, ikke blir begått, er vel omtrent like kontroversielt som å si at jorden går rundt solen. Likevel ligger det i dette pålegget at Israel nå er folkerettslig forpliktet til å konkretisere hvordan de beskytter sivile i lys av de anklagene som Sør-Afrika har kommet med i sin klage.

Endringer allerede

Israel har fire uker på seg til å rapportere inn hvilke tiltak de har gjort, men Hellestveit mener hun allerede ser en endring i språkbruken.

– En del journalister som gjorde et poeng av ikke å legge bånd på seg, har gjort det de siste par ukene, eller har blitt kuttet fra sendingen om de går for langt. I tillegg har ulike grupper av israelere kommet med en sterk oppfordring til landets rettsvesen om å straffeforfølge ministre og tjenestemenn som kommer med uttalelser som kan anses som oppfordring til folkemord, forteller hun.