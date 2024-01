Hongkongs egen sikkerhetslov vil være gjeldende for fem typer forbrytelser: Forræderi, opprør, spionasje, oppvigleri og tyveri av statshemmeligheter. Loven vil også skjerpe kontrollen over utenlandske politiske organer og organisasjoner som holder til i byen.

Den gjeldende sikkerhetsloven, innført av Kina etter de store prodemokratiske protestene i 2019, dekker fire forbrytelser: Løsrivelse, undergraving, terrorisme og samarbeid med utenlandske makter.

Under Hongkongs grunnlov er byen pålagt å lage sin egen sikkerhetslov, men forrige forsøk i 2003 ble møtt med demonstrasjoner der opp mot en halv million mennesker deltok.

– Dette er et konstitusjonelt ansvar for Hongkong som ikke har blitt oppfylt 26 år etter overleveringen, sa Lee tirsdag. Han understreker at den nye sikkerhetsloven må innføres så raskt som mulig.

Hongkong ble overlevert fra Storbritannia til Kina i 1997, og siden da har byen vært underlagt det såkalte «ett land, to systemer»-regimet. Byen har med det en annen lov- og domstolsstruktur enn fastlands-Kina.

I motsetning til 2003, ventes forslaget til den nye sikkerhetsloven å innføres relativt raskt.