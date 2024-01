Bokhandelen heter Diwan Zamalek og selger norsk litteratur. Under besøket ble kronprinsessen vist rundt av eieren Amal Mahmoud mens de snakket om norsk og egyptisk litteratur, og leselysten blant egyptere.

Besøket var avslutningen på et to dagers langt besøk til Egypt, der kronprinsessen har fremmet norsk litteratur og møtt berørte av Gaza-krigen.

Torsdag begynte kronprinsessen dagen med å besøke hjelpearbeidere som den siste tiden har jobbet i Gaza, i den norske ambassaderesidensen i Kairo. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var også med på møtet.

Senere på dagen åpnet kronprinsessen det norske gjestelandsprogrammet og den norske paviljongen på den internasjonale bokmessen i Kairo.

– Den internasjonale bokmessen i Kairo er den viktigste bokmessen i den arabisktalende verden, og det er et stort privilegium for Norge å ha blitt invitert, sa kronprinsessen da hun talte under åpningen.