Putin møtte den nordkoreanske utenriksministeren Choe Son-hui i Russland i forrige uke. Da takket han for en invitasjon til Nord-Korea og sa han var ønsket å reise dit snart, ifølge Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA.

Mandag sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov at Russland håper at Putin kan besøke Nord-Korea, men at ingen dato var avtalt. Forhåpentligvis kan et besøk skje i overskuelig framtid, ifølge Peskov.

Det blir i så fall Putins første besøk til landet på over to tiår. De to landene deler en landegrense på 17 kilometer. Våpen fra Nord-Korea, blant annet ballistiske raketter, har blitt overført til Russland i forbindelse med Ukraina-krigen.