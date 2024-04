Dommeren slo fast at Trump ikke har overholdt forbudet mot å ytre seg om vitner, jurymedlemmer og andre med tilknytning til saken.

Han ble ilagt en bot på 9000 dollar for ni overtredelser – 1000 dollar for hvert av tilfellene.

Dommeren advarte om at ekspresidenten kan bli fengslet hvis bruddene på den såkalte munnkurven fortsetter. Kjennelsen er en skarp reprimande for Trump som hele tiden har insistert på at han bare bruker sin ytringsfrihet.

– Herved advart

Da dommer Juan M. Merchan leste opp sin beslutning, stirret Trump ned i bordet foran seg og rynket brynene.

Merchan sa at Trump herved var advart om at retten ikke vil tolerere fortsatte brudd på sine pålegg og at den vil ilegge ham forvaring dersom den finner det nødvendig under de gitte omstendigheter.

Kjennelsen kom ved starten på den andre uken av rettssaken, der påtalemyndigheten hevder at Trump og hans medarbeidere hadde lagt en ulovlig plan om å påvirke valget i 2016 ved å få kjøpt seg ut av negative avisomtaler. Trump avviser kategorisk denne beskrivelsen.

Må betale innen fredag

Den tidligere presidenten må betale boten innen fredag. Dessuten må han fjerne sju fornærmende innlegg på sin nettjeneste True Social og to fra valgkampanjens nettside. Fristen for dette var tirsdag ettermiddag lokal tid.

Trump er pålagt å møte i retten når den er satt, og det skjer fire dager i uken. For øvrig står det ham fritt i drive valgkamp for å bli republikanernes kandidat ved presidentvalget i november.

Utenfor rettslokalet etter kjennelsen tirsdag gjentok Trump sin vanlige kritikk.

– Dette saken skulle aldri være reist, framholdt han.