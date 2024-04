– Det er med dyp sorg at vi må meddele at en av de skadde, en 13 år gammel gutt, er død, sier politisjef Stuart Bell.

I tillegg ble fire personer, deriblant to politifolk, skadd. Ingen av disse fire er livstruende skadd, men politifolkenes tilstand beskrives som alvorlig.

Politiet har opplyst at angrepet ikke er terrorrelatert. Bell sier at de ikke tror det er et målrettet angrep. Han beskriver hendelsen som «grusom».

– Vi tror ikke det er noen pågående trussel mot befolkningen, opplyser politiet.

En 36 år gammel mann er pågrepet. Politiet har ikke kommet med ytterligere opplysninger om mannen.

Hendelsen skjedde i området Thurlow Gardens nordøst i London rundt klokken 7 lokal tid.

Statsminister Rishi Sunak kaller hendelsen sjokkerende.

– Denne typen vold har ingen plass i våre gater, sier han.