I et intervju med VG forteller han at han tenker mest på de mange menneskene som befinner seg i Rafah, en by sør i Gaza som er stappfull av internflyktninger.

– Veldig mange er urolige over det som skjer i Rafah, sier han på telefon fra byen, der han jobber tett med palestinske leger og annet helsepersonell. Alle har familiene sine i Rafah.

Israel innledet mandag kveld en bakkeoffensiv mot byen, som til nå er blitt regnet som det tryggeste stedet i Gaza, tross luftangrep hver eneste dag.

Engemyr håper å komme seg hjem til Norge før 17. mai, en dag som for ham handler om frihet og trygghet.

– Det er den fineste dagen i året. Så jeg blir veldig lei meg om jeg ikke kommer hjem til 17. mai, sier han.