I den sjuende krigsmåneden gjenopptok israelske styrker også bombingen av nordlige og sentrale deler av Gazastripen, så vel som mot områder øst for Khan Younis lengst sør i enklaven.

For andre dag på rad gjennomførte israelske kampfly angrep mot mål i nord, etter uker med relativ ro. Israelske militærmyndigheter sa også at de forbereder et omfattende angrep mot Hamas-stillinger i Rafah-området ved grensen til Egypt.

Israel varslet store evakueringer i Rafah, og mange familier forsøker å ta seg ut til kystområdet al-Mawasi eller finne en forholdsvis trygg vei for å ta seg nordover. Men øyenvitner forteller om stor forvirring og usikkerhet som følge av uklare meldinger om evakuering og kommende angrep.

Hjelpearbeidere og Hamas-styrte medier meldte om fem flyangrep mot Rafah i morgentimene torsdag.

Minst tre bolighus skal ha blitt truffet og seks mennesker ble drept, blant dem en lokal journalist. Israelske stridsvogner åpnet ild på hovedveien ved byen al-Zawyda i det sentrale Gaza, og fire personer ble drept, melder hjelpepersonell.