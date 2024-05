EUs utenriksministre holder sitt månedlige møte i Brussel mandag, og dette blir trolig ett av temaene. To diplomater sier til nyhetsbyrået Reuters at det er USA som har forslått at EU gjenoppliver sin grensemisjon som ikke har vært i virksomhet siden 2007.

Denne misjonen ble innstilt da Hamas kastet Fatah ut fra Gaza og tok kontrollen etter valget året før.

En høyståeende EU-kilde bekrefter til nyhetsbyrået AFP saken er til diskusjon, men at en eventuell observatørgruppe ikke kan utplasseres så lenge krigen pågår.

Grenseovergangen ved Rafah er den viktigste innfallsporten for leveranser av nødhjelp via Egypt.

– Selv om vi har folk på bakken som snakker med partene for å se hvordan ting kan gjøres, er vi i en svært forberedende fase, presiserer EU-kilden overfor Reuters.