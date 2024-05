En lastebilsjåfør sier at varene har vært i lastebilen i en måned, og at de nå er begynt å råtne i solen. Maten blir derfor enten kastet eller solgt videre til en billig penge.

– Epler, bananer, kylling og ost, massevis av varer har råtnet, noe er blitt returnert og blir solgt for en firedel av prisen, sier Mahmoud Hussein.

– Jeg er lei for å måtte si at løken vi frakter, i beste fall kommer til å bli spist av dyr på grunn av marken i dem, føyer han til.

Stor fare for hungersnød

Meldingen kommer samtidig som sulten blant Gazas om lag 2 millioner innbyggere blir stadig mer omfattende. De siste ukene har det kommet flere advarsler om at det er i ferd med å bryte ut hungersnød i det palestinske området, det vil si at mange av innbyggerne risikerer å dø av sult.

Israel stengte Rafah-overgangen på palestinsk side da landet innledet bakkeoperasjonen mot Rafah sør på Gazastripen 6. mai. Det førte til at også Egypt stengte grensen i frykt for at Israel kom til å fordrive den palestinerne i Gaza til Egypt.

Krever palestinsk kontroll

Både Israel og USA har bedt Egypt om å åpne grensen, men Egypt krever at Israel gir kontrollen over overgangen tilbake til palestinerne før de vil gjenåpne den på sin side.

Fram til begynnelsen av mai var Rafah den eneste grenseovergangen til Gaza som ikke var kontrollert av Israel. Den har vært svært viktig for å få nødhjelp inn til det palestinske området, selv om det langt fra har vært nok til å bøte på matmangelen. Israels krav om omfattende inspeksjoner av lasten har ført til at lastebiler med nødhjelp er blitt stående i lange køer på egyptisk side av grensen.

Tirsdag opplyste FN at de har stanset all matutdeling i Rafah ettersom lagrene er tomme.

Ingen mat via kaianlegg

Verdens matvarefond (WFP) varslet også at det siden søndag ikke hadde kommet en eneste lastebil med nødhjelp inn til Gaza via kaianlegget som USA har bygd.

– Hvis ikke massive mengder med mat og andre forsyninger igjen begynner å komme til Gaza, vil hungersnød-lignende forhold spre seg, understreket WFPs talsperson, Abeer Etefa.

Rafah har de siste månedene vært hjem for om lag halvparten av Gazas befolkning, de aller fleste internflyktninger. Etter at Israel startet bakkeinvasjonen og trappet opp luftangrepene, har hundretusener forlatt byen og dratt nordover.