– Etter 14 år med De konservative i regjering fungerer tilsynelatende ingenting lenger, sier Starmer i en video publisert på X/Twitter.

Starmer er storfavoritt til å vinne valget i Storbritannia. Flere målinger viser at han ligger opp mot 20 prosent foran statsminister Rishi Sunak.

– Kun et endret Labour-parti vil få Storbritannias fremtid tilbake, og tro meg, partiet har forandret seg, fortsetter Starmer.

Labour-lederen sier han vil jobbe for å tjene folket, som driver landet fremover. Han gjentok et tidligere budskap om at hans parti vil sette landet først, og partiet i andre rekke. Det budskapet har blitt tatt godt imot hos velgerne etter flere år med kaos innad i Labour-partiet.

– Landets fremtid er i deres hender, 4. juli har dere valget, og sammen kan vi stanse kaoset, gjenoppbygge og endre landet vårt, sier Starmer på en pressekonferanse.