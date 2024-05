Flere landsbyer ble rammet av skredet natt til fredag. Nyhetsbyråene AFP og Reuters viser til et brev fra landets nasjonale katastrofesenter til FN der antallet savnede omtales.

– Jordskredet begravet over 2000 mennesker levende og førte til store ødeleggelser, står det i brevet.

Det var et område i Enga-provinsen som ble rammet av skredet. Kort etter anslo Røde Kors at det trolig var over 500 ofre.