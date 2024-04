– Jeg kan ikke si noe mer omstendighetene rundt hvordan vi har funnet disse personene, når eller hvor de ble pågrepet, sier talsperson Daniel Wikdahl i politiet.

Den drepte 39-åringen, som i svenske medier bare er omtalt som Mikael, var på vei til en svømmehall sammen med den tolv år gamle sønnen sin da han konfronterte en ungdomsgjeng inne i en fotgjengerundergang.

En av ungdommene trakk ifølge Aftonbladet opp en pistol og siktet på 39-åringen. Da han forsøkte å ta våpenet fra gutten, ble han skutt foran øynene på sønnen. Ingen er hittil pågrepet.

Ifølge svenske medier hadde han tidlige varslet politiet om gjengen som skal ha drevet narkotikasalg i området. Frykt for at sønnen skulle vokse opp i et kriminelt belastet miljø lå bak mannens bekymring.

Drapet har fått stor oppmerksomhet i Sverige, og torsdag kveld deltok statsminister Ulf Kristersson på en minnemarkering ved fotgjengerundergangen der hendelsen fant sted.