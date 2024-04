Johnson ville ikke si om vedtaket skal inkudere støtte til Ukraina, men Det hvite hus, demokratene og republikanere i Senatet vil at han så snart som mulig legger fram til avstemning pakken som allerede er vedtatt i Senatet.

Pakken til 95 milliarder dollar omfatter støtte til Israel, Ukraina og andre allierte, som Johnson har latt ligge på grunn av motstand fra konservative republikanere og Donald Trump.

Johnson har i stedet forsøkt å lage sin egen pakke, der hjelp til Ukraina blir formet som lån i stedet for bevilgninger, etter press fra Trump.

Johnson kom med sitt løfte etter at flertallslederen Steve Scalise gjorde det klart at Representantenes hus må reagere på Irans angrep med støtte til Israel.

Johnson sliter med å samle de dypt splittede republikanerne i Representantenes hus. Mange av Trumps allierte er imot å støtte Ukraina, og sterkt konservative Marjorie Taylor Greene truer med å få Johnson kastet som speaker om han godtar slik støtte.

Men andre republikanere, som lederen for utenrikskomiteen Michael McCaul, forventer at Representantenes hus skal få stemme over støtte til både Ukraina og Israel i uka som kommer.