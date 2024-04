Målet med koalisjonen er å fremme «sikkerhet, stabilitet og utvikling i hele regionen», sier Tunisias utenriksminister Nabil Ammar i en uttalelse.

– Denne konsultasjonen bør ikke begrenses til politiske spørsmål, men bør inkludere alle områder innen økonomisk og sosial utvikling for innbyggerne i de tre landene, sier Ammar. Planen er å holde tilsvarende møter hver tredje måned.

Beslutningen om å holde møtet ble tatt av de tre landenes presidenter da de møttes på et energitoppmøte i Algerie forrige måned.

Ingen ledere fra Marokko eller Mauritania var til stede på mandagens møte. Da samlingen ble kunngjort forrige uke, sa marokkanske medier at det var en del av Algeries plan om å danne en «Maghreb-allianse» mot sin regionale motstander, Marokko.

Algeries president Abdelmajid Tebboune sa på sin side nylig at opprettelsen av den nye koalisjonen «ikke er rettet mot noen annen stat», og at døren står åpen for «vår nabo i vest», altså Marokko

Et tidligere samarbeid – Den arabiske Magreb-unionen, som ble opprettet i Marokko i 1989 – brøt sammen som følge av rivaliseringen mellom de to nabolandene. Den diplomatiske forbindelsen mellom Algerie og Marokko ble brutt i 2021 etter at Marokko normaliserte sitt forhold til Israel.