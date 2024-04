Natt til fredag opplyste anonyme kilder til amerikanske medier at Israel hadde gjennomført et angrep på Iran. Dette er ikke bekreftet, men statlige iranske medier melder at droner er skutt ned over byen Isfahan.

– Det er absolutt nødvendig at regionen forblir stabil og at alle parter unngår videre handlinger, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen fredag.

En lignende uttalelse kommer fra Kina.

– Kina har merket seg de relevante rapportene og er imot alle handlinger som ytterligere eskalerer spenningene, sier en talsperson for landets utenriksdepartement.

Samtidig kommer Frankrike med en tydelig oppfordring til å roe ned situasjonen etter meldingene om et israelsk angrep på Iran.

– Alt jeg kan si, er at Frankrikes posisjon er å oppfordre alle parter til de-eskalering og tilbakeholdenhet, sier viseutenriksminister Jean-Noel Barrot til fransk radio.

Også Italias utenriksminister Antonio Tajani ber om de-eskalering. Han sier G7-landene, som er samlet til et møte på øya Capri, er av samme mening. G7 består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Canada og Japan, i tillegg til Italia.

Myndighetene i Oman, som har fungert som megler mellom Iran og Vesten, fordømmer det de kaller et israelsk angrep på den iranske byen Isfahan. Oman fordømmer også Israels «gjentatte militære angrep i regionen», ifølge en uttalelse fra det omanske utenriksdepartementet.