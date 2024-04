I forrige uke vedtok den øverste domstolen i Florida at et abortforbud etter seks uker kan tre i kraft. Samtidig bestemte domstolen at det kan avholdes folkeavstemning om abort samtidig med presidentvalget i november.

Trump, som ligger an til å bli Republikanernes presidentkandidat til høsten og skjønner at abortsaken er negativ for ham, forsøkte å ri to hester.

Han sa da at spørsmål om abort må avgjøres i delstatene, ikke av regjeringen, samtidig som han skrøt av at det var hans fortjeneste at den føderale retten til abort ble opphevet av høyesterett.

Men allerede dagen etter bestemte den øverste domstolen i den viktige vippestaten Arizona å gjøre gyldig en 160 år gammel lov som forbyr all abort, unntatt hvis morens liv er i fare, og som kan gi leger som utfører abort, opptil til fem års fengsel.

Sentralt tema

Abortsaken er blitt et sentralt tema i amerikansk politikk ved siden av innvandring langs grensa til Mexico og økonomien. For Demokratene og president Joe Biden er det viktig å holde abortsaken varm i valgkampen.

De sliter nemlig med å finne et godt svar på den store tilstrømningen av migranter langs grensa til Mexico, og de har heller ikke klart å overbevise amerikanere flest om at økonomien går ganske bra.

Meningsmålinger viser at rundt to tredeler av amerikanerne mener at abort bør være tillatt i de fleste tilfeller, og hver gang det er avholdt folkeavstemning om abort siden høyesterettsavgjørelsen i 2022, har aborttilhengerne vunnet, inkludert i svært republikanske delstater som Kansas, Kentucky og Ohio.

Vedtakene i Florida og Arizona kan derfor hjelpe Biden til å vinne stater han må vinne for å bli gjenvalgt, og kan også bli viktige for kampen om flertallet i Kongressen.

Florida kan være i spill

Den tidligere vippestaten Florida er det siste tiåret blitt stadig mer republikansk. Trump vant staten både i 2016 og 2020, og demokratene har begynt å anse den som tapt i overskuelig framtid.

Analytikerne regner med at Trump må vinne Florida om han skal ha håp om å bli valgt, siden den er USAs tredje mest folkerike stat og har 29 valgmenn.

Men den strenge abortloven vil trolig føre til at mange sinte kvinner og menn som støtter dem, møter fram for å gi sin stemme til Biden, særlig om det blir en folkeavstemning om abortloven samtidig.

Får hjelp i Arizona

Arizona har gått i motsatt retning og er blitt stadig mer demokratisk. Men striden om immigrasjon langs statens grense til Mexico, er et godt valgkampkort for Republikanerne.

Biden vant Arizona sist med under 11.000 stemmer av over 3 millioner, og det regnes som avgjørende for ham å vinne den også i år.

Det får han trolig hjelp til av vedtaket om loven fra 1864, og allerede nå har de lokale republikanerne begynt å fossro bort fra tidligere utsagn siden både en plass i Senatet og flertallet i delstatsadministrasjonen også er i spill. Også Trump måtte vedgå at vedtaket «går for langt»

Kari Lake, som er en nær alliert av Trump og som håper å vinne senatsmandatet som sist gikk til en demokrat, har gått ut mot vedtaket, selv om hun for to år siden kalte 1864-loven en flott lov som ville sette kursen for andre stater.

Demokratene jobber nå for å få til en folkeavstemning om abortloven i staten i november. Også i vippestaten Nevada, og i Montana, der det er et viktig valg til Senatet, jobber aktivister med å få på plass avstemninger om abort.

Biden i kampanjefilm

Biden-leiren lanserte torsdag en reklamekampanje i Arizona til mange millioner dollar der Biden knytter den nye loven direkte til Trump.

Han vil ha fram at uansett om Trump nå prøver å skyve beslutningene over på delstatene, er det høyesteretts kjennelse som gjør de nye forbudene mulig.

– Din kropp og dine avgjørelser tilhører deg, ikke staten, ikke Donald Trump. Jeg skal kjempe som bare det for å gi deg friheten tilbake, sier Biden i kampanjefilmen som har kvinner, ungdom og latino-velgere som målgruppe.

– På grunn av Donald Trump har millioner av kvinner mistet sin grunnleggende frihet til å ha kontroll over sin egen kropp, og nå er kvinners liv i fare på grunn av det, sier han videre i filmen.

Skrøt av høyesterettskjennelse

Trump har framhevet høyesteretts avskaffelse av retten til abort som en av hans store seiere som president siden det var han som utnevnte de tre dommerne som bidro til kjennelsen.

For USAs iherdige abortmotstandere, særlig blant de evangelikale kristne som kanskje er Republikanernes viktigste velgergruppe, var kjennelsen også svært velkommen.

Som følge av kjennelsen har en rekke stater innført til dels svært strenge forbud mot abort, og det kommer stadig historier om kvinner som må reise langt til andre stater for å ta abort, selv når deres helse er i fare.

Bumerang

Men særlig de siste vedtakene i Florida og Arizona har fått Republikanernes øyne opp for at saken er blitt en bumerang som kan ramme dem hardt.

Før de siste vedtakene var det vedtaket til en konservativ dommer i Alabama om å klassifisere frosne embryoer som mennesker og dermed gjøre det straffbart å skade de ubefruktede eggene.

Prøverørsbefruktning IVF er svært utbredt i USA og støttes av 90 prosent av befolkningen, så den avgjørelsen skapte furore. Republikanske politikere over hele USA tok avstand, også Trump.

Men dilemmaet er at han samtidig ikke må komme på kant med de sterke aborttilhengerne, som ble frustrert over at han sa at vedtaket gikk for langt, og skyver spørsmålet over til delstatene i stedet for å gå inn for et nasjonalt forbud i alle USAs 50 delstater som de håpet på.