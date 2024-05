Tomas Taraba kritiserer samtidig opposisjonspartiene for å tegne et bilde av Fico nærmest som et monster og at de framstiller situasjonen i Slovakia helt feilaktig.

– Jeg ble sterkt sjokkert. Heldigvis gikk operasjonen bra, så vidt jeg vet. Og jeg tror at han vil overleve. Han er ikke i en livstruende situasjon akkurat nå, sa visestatsministeren til BBC ved 22-tiden norsk tid.

Taraba sa at skytingen skjedde på kloss hold og ble utført av en eldre mann.

– Fico ble sterkt skadd. En kule gikk gjennom magen og den andre traff hoften. Han ble straks kjørt til sykehus og lagt på operasjonsbordet.

På en pressekonferanse tidligere på kvelden sa forsvarsminister Robert Kalinak at statsministeren hadde blitt operert i tre og en halv time og at han kjempet for sitt liv.