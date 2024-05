Seinfeld, som er jødisk, var invitert til å tale på seremonien, der han også mottok en æresdoktorat.

Den kjente komikeren har siden Hamas-angrepet 7. oktober besøkt Israel og flere ganger gitt uttrykk for at han støtter landet under den pågående krigen på Gazastripen.

– Mange av dere tenker «jeg kan ikke forstå at de inviterte denne fyren». For sent, sa Seinfeld da han talte.

Flere titall studenter marsjerte ut i protest mot at Seinfeld var invitert, og enkelte av dem ropte «Fritt Palestina». På en video kan man også se at flere hadde med seg palestinske flagg.