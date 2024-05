– Men eventuelle Ukraina-forhandlinger må ta høyde for interessene til alle landene som er involvert i konflikten, inkludert vårt eget land, sier presidenten til Xinhua.

I intervjuet skryter Putin av Kina og sier at landet har forståelse for årsaken til Ukraina-krisen og dens globale geopolitiske innvirkning.

Putin snakker også om forholdet mellom Kina og Russland og sier at det økonomiske båndet mellom de to landene har store muligheter. Begge land fremmer velstand via et utvidet og gjensidig nyttig samarbeid, hevder den russiske presidenten.