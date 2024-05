Bare på mandag døde 9 av de 60 sårede som kom inn til byens eneste gjenværende sykehus, sier Claire Nicolet, som leder Leger Uten Grensers innsats i det krigsherjede landet.

Siden kampene blusset opp igjen 10. mai, har det kommet inn 707 skadde og sårede til sykehuset. 85 av dem har dødd, forteller hun.

I over ett år har regjeringsstyrkene under ledelse av hærsjef Adel Fattah al-Burhan kjempet mot paramilitære RSF (Rapid Support Forces), som ledes av Burhans tidligere nestkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo.

El-Fasher er den eneste delstatshovedstaden i den enorme Darfur-regionen som ikke kontrolleres av RSF. Den er et viktig knutepunkt for humanitær hjelp til en region som er på randen av hungersnød.

Tross gjentatte oppfordringer fra blant annet FN om å skåne byen, har det vært kraftige kamper i El-Fasher denne måneden. Øyenvitner forteller om skyting og artilleriild fra begge sider, samt flyangrep utført av regjeringsstyrkene.

Mange beboere er fanget i hjemmene sine, og kampene gjør at de ikke våger seg ut for å få sårede familiemedlemmer og andre til sykehus. Sykehuset i byen er svært presset, og de sårede som kommer seg dit, blir tatt imot av kun én kirurg, opplyser Leger Uten Grenser. Sykestuer har bare forsyninger for rundt ti dagers drift.

Rundt 70 prosent av sykehus og helsestasjoner i landet er stengt på grunn av kampene, mens de som fortsatt er åpne, er presset til det ytterste. Titusener er drept og nesten ni millioner drevet på flukt i konflikten.