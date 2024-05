Ifølge tjenestemannen er det en passasjer og et besetningsmedlem som redningsmannskapene har kommet i kontakt med. Identiteten til de to er ikke opplyst. Det er heller ikke kjent om de er skadet.

Tidligere søndag meldte iransk statlig TV at et helikopter som fraktet Irans president Ebrahim Raisi, hadde vært utsatt for en «hard landing».

Hendelsen skjedde angivelig i nærheten av byen Jolfa i den iranske provinsen Øst-Aserbajdsjan, nær grensa mot Aserbajdsjan. En stor redningsaksjon er iverksatt.