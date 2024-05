Mohammadi er igjen blitt tiltalt for å ha delt en lydfil der hun anklager den iranske staten for å drive en «fullskala krig mot kvinner», opplyser familien i en uttalelse lørdag. Den nye rettssaken starter allerede på søndag.

Iranske justismyndigheter har ikke kommentert saken.

Narges Mohammadi ble tildelt Nobels fredspris i fjor for sitt arbeid for kvinners rettigheter i Iran. Hun har stått opp mot undertrykking av kvinner, påbudet om at alle kvinner må bære hodesjal og mot statens voldsomme og undertrykkende metoder.

For det har hun blitt dømt til tolv år i fengsel, 154 piskeslag og til ulike sosiale og politiske restriksjoner. Hun har siden 2021 sittet i det beryktede Evin-fengselet.