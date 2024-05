De fire døde migrantene ble plukket opp fra sjøen lørdag, opplyser nasjonalgarden i Tunisia.

Nasjonalgarden opplyser at kystvakten i en separat aksjon plukket opp 52 migranter i live. Ni menneskesmuglere ble pågrepet, og båtene de befant seg i, ble beslaglagt.

Tidligere lørdag uttalte nasjonalgarden at minst 23 migranter var savnet etter at de hadde dratt av gårde med båt fra Tunisia med kurs for Italia.

De siste ukene har det vært økning i antall migrantbåter som prøver å ta seg over havet fra Tunisia til Italia. I Tunisia er det migrasjonskrise og landet har gått forbi Libya som det viktigste stedet for folk som forlater Afrika og Midtøsten med mål om å komme seg til Europa.

Lørdag demonstrerte tunisiere mot tilstedeværelsen av migranter fra land sør for Sahara og som bruker Tunisia som springbrett for å komme seg til Europa.