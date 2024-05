– Situasjonen i Rafah står på en knivsegg, ettersom luftangrep fortsetter over hele det sørlige Gaza, sa FNs generalsekretær António Guterres på en pressekonferanse i Kenyas hovedstad Nairobi fredag.

Han gjentok videre sitt budskap hvor han ber både Israels regjering og Hamas' ledelse om å komme til en enighet for å unngå at flere personer mister livet, samt å frigi gislene. Guterres har fra før uttalt at et angrep på byen ville være en menneskelig katastrofe.

Fredag flyktet 110.000 mennesker fra Rafah, som ligger ved grensen til Egypt. Byen har fra før tatt imot store mengder palestinske flyktninger fra andre steder på Gazastripen.

– Mer enn én million mennesker søker tilflukt i Rafah, halvparten av dem barn, påpekte Guterres fredag.