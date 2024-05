Uttalelsen kommer etter at det tidligere på dagen ble kjent at Russland har startet en offensiv i det nordøstlige frontavsnittet, i Kharkiv-regionen.

– Det pågår harde kamper langs hele frontlinjen, sa Zelenskyj i en melding i sosiale medier etter at han hadde fått en rapport fra landets militære øverstkommanderende.

– Vi diskuterte forsvar og styrking av våre stillinger i Kharkiv-regionen, fortsatte han.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Kirby sa fredag kveld at USA jobber «døgnet rundt» for å sørge for at Ukraina har forsyningene landet trenger for å forsvare seg.

– Det er mulig at Russland vil gjøre flere framskritt i ukene som kommer, men USA regner ikke med store gjennombrudd, sa Kirby.