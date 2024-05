Google, OpenAI, Microsoft og Meta, som eier Facebook og Instagram, er blant gigantene som stiller seg bak kunngjøringen under et nettbasert møte med base i Sør-Korea.

Den bygger på den såkalte Bletchley-erklæringen som ble undertegnet på et møte i Storbritannia for et halvt år siden.

På det nettbaserte møtet deltar også Storbritannias statsminister Rishi Sunak og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

– Disse forpliktelsene sikrer at verdens ledende KI-selskaper vil sikre åpenhet og ansvarlighet knyttet til sine planer for utvikling av trygg KI, sier Sunak i en uttalelse.