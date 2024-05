Grunnen er at de mangler såkalte spisskandidater, skriver produsenten for Eurovision Debate 2024, Simon Wilson, i en epost til de to partigruppene som det danske nyhetsbyrået Ritzau har fått innsyn i.

Debatten ventes å bli den største i forkant av valget 6.–9. juni.

Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekrefter i en epost til Ritzau at verken ID eller ECR får stille i debatten.

– De har ikke utpekt spisskandidater og er derfor ikke berettiget til å delta, skriver EBU.

Identitet og Demokrati (ID) og Europeiske konservative og reformister (ECR) samler både høyrepopulistiske og ytre høyre-partier rundt om i Europa. Spanske Vox er for eksempel medlem av ECR, mens tyske AfD er medlem av ID.

Systemet med spisskandidater ble etablert i forkant av valget i 2014. Hensikten var at paneuropeiske partier, tilknyttet hver sin partigruppe, skulle utpeke en person som så skulle konkurrere om vervet som EU-kommisjonens president.

Det året ble konservative EPPs spisskandidat Jean-Claude Juncker valg til president.

I 2019 hoppet man imidlertid elegant bukk over systemet. EU-landene pekte i stedet på Ursula von der Leyen, som ikke var spisskandidat, som ny leder av EU-kommisjonen.