Norges Røde Kors skal koordinere driften av feltsykehuset. Også Røde Kors i ti andre land samt Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) bidrar.

Norges Røde Kors har skaffet til veie mye av utstyret, og 13 norske helsearbeidere er nå på plass i Rafah.

Feltsykehuset har 60 senger, og poliklinikken kan gi helsehjelp til omtrent 200 mennesker daglig. Utenriksdepartementet støtter driften økonomisk.

Rasert helsevesen

24 av de 36 sykehusene i Gaza er ifølge FN satt helt ut av drift som følge av israelske angrep, og de resterende fungerer bare delvis.

– Behovet for å øke helseinnsatsen på Gazastripen har vært tydelig siden denne konflikten startet for sju måneder siden, og vi har jobbet over tid med å få på plass dette feltsykehuset, forteller generalsekretær Anne Bergh i Norges Røde Kors.

Feltsykehuset skal utfylle det livsviktige arbeidet som Palestinsk Røde Halvmåne gjør for å gi akutthjelp i Gaza.

Begge de to sykehusene til Palestinsk Røde Halvmåne er ute av drift, men hjelpeorganisasjonen forsøker etter beste evne å bistå de mange krigsofrene.

Enorme lidelser

De israelske angrepene har til nå krevd over 35.000 liv og nærmere 80.000 er såret. 1,7 millioner mennesker er internt fordrevet, og de fleste av dem har ingenting å vende hjem til.

FN anslår at over 60 prosent av alle boliger er helt eller delvis rasert, og det samme er vann- og elektrisitetsnettet.

Behovet for helsehjelp er enormt, og de få gjenværende sykehusene er overfylt av syke og sårede.

Jobber døgnet rundt

– Leger og sykepleiere har jobbet døgnet rundt, men kapasiteten deres er strukket utover grensen, sier Jørgen Haldorsen. Han leder internasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors.

Smittsomme sykdommer sprer seg ifølge Haldorsen raskt, og mange med kroniske lidelser har vært uten helsehjelp i lang tid.

– Amputasjoner som følge av splintskader er vanlige, det er også akutte luftveisinfeksjoner. Mageinfeksjoner og hudsykdommer sprer seg raskt blant de internt fordrevne på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold. Derfor er styrking av helsetjenester en prioritet for oss, sier Haldorsen.

Krav på beskyttelse

Nærmere 500 helsearbeidere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i løpet av krigen, og Røde Kors gjentar sitt krav om beskyttelse av sykehus i henhold til internasjonal humanitær lov.

– Ingen pasient skal bli drept mens de ligger i en sykehusseng. Ingen leger, sykepleiere eller annet medisinsk personell skal noen gang dø mens de jobber for å redde liv, sier Engh.