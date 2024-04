Fredag var hun på besøk i Finland for med egne øyne å se hvordan grensekontrollen mot Russland opererer.

– Vi vet alle at president Vladimir Putin og hans allierte bruker migrantene som redskap til å teste ut vårt forsvar og til å destabilisere situasjonen på vår side av grensen, sa EU-kommisjonens leder.

Hun la til at Putin uten tvil retter oppmerksomheten mot Finland som svar på den finske støtten til Ukraina og beslutningen om å gå inn i Nato.

I begynnelsen av april vedtok den finske regjeringen å forlenge stengningen av grensen på ubestemt tid. Dette ble gjort under henvisning til at ledelsen i Kreml står bak en organisert migrasjon for å legge press på Finland.

Finland har stengt åtte av ni grensepasseringer. Den eneste som fortsatt er åpen, slipper bare over tog, i all hovedsak godstog. Finland deler en 1340 kilometer lang grense med Russland.

– Dette dreier seg ikke bare om Finlands sikkerhet, men sikkerheten til hele EU. Vi står sammen om dette. Vi skulle kanskje gjøre mer som finnene når det kommer til sikkerhet, sa von der Leyen etter besøket på grensen ved Lappeenranta sammen med statsminister Petteri Orpo.

Statsministeren sa i en uttalelse etter besøket at vårværet øker risikoen for at Russland hjelper folk som ulovlig vil ta seg inn i Finland over land, men utenfor de faste passeringsstasjonene.

De fleste av migrantene kommer fra Midtøsten og Afrika. Langt de fleste har søkt om politisk asyl.