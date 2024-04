De fem palestinerne, som bor ulike steder på Gazastripen, fremmer søksmålet med bistand fra The European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), skriver Al Jazeera.

Ifølge ECCHR krever saksøkerne at den tyske regjeringen trekker tilbake eksportlisenser som alt er innvilget for salg av våpen til Israel, samt ikke utsteder nye lisenser.

Søksmålet er fremmet mot det tyske økonomidepartementet, som nå har to uker på seg til å svare.

Tyskland er fra før klaget inn for FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag, for sine våpenleveranser til Israel.

Nicaragua har fremmet saken for ICJ og hevder Tyskland bryter FNs folkemordkonvensjon ved å forsyne Israel med våpen.