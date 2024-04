Kickl, leder for Frihetspartiet, ble torsdag utspurt i nasjonalforsamlingen om saken og avviste da at han hadde personlige bånd til Russland.

Spionasjesaken dreier seg om en tidligere østerriksk etterretningstjenestemann som mistenkes for å være dobbeltagent.

Kickl, som var innenriksminister fra 2017 til 2019, sa han ikke kjente mannen, og at han som minister ikke var informert om mistanken mot ham.

Den angivelige dobbeltagenten er mistenkt for å ha gitt informasjon til den tidligere sjefen for det konkursrammede betalingsfirmaet Wirecard, Jan Marsalek, som også mistenkes for å være agent for Russland.

Frihetspartiet til Kickl er blitt kritisert for sin holdning til Russland. Partiet er imot sanksjoner mot Russland, og i februar krevde Kickl at forbindelsene til Russland måtte normaliseres.

I 2016 avtalte FPÖ en vennskapsavtale med president Vladimir Putins Forente Russland-parti. Men ifølge FPÖ er avtalen aldri formalisert.

Foran valget til høsten ligger FPÖ som største parti i Østerrike på rundt 27 prosents oppslutning.