Ghazouani har styrt Mauritania siden 2019 og har bidratt til stabiliteten i Sahel-regionen, som sliter med økende jihadisme. Grunnloven tillater 67-åringen å stille til valg for ytterligere en femårsperiode.

– Jeg har funnet at det er passende å snakke direkte til dere, kjære landsmenn, for å informere dere om min beslutning om stille opp slik at dere kan fornye tilliten til meg for en ny periode, sier presidenten i en uttalelse.

67-åringen, som for tiden også leder Den afrikanske union er soleklar favoritt på målingene. I fjor tok partiet hans en brakseier og sikret seg 107 av de 176 plassene i nasjonalforsamlingen.

Dersom ingen får flertall i valget 29. juni, blir det holdt en ny valgomgang 14. juli.