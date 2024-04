Palestinerne ble tatt til fange av israelske styrker på Gazastripen og deretter fraktet til en fangeleir i Israel. Mandag ble de løslatt og kjørt tilbake til Gaza.

Blant fangene var to ansatte i hjelpeorganisasjonen Palestinas Røde Halvmåne som ble holdt fanget i 50 døgn.

Flere av de løslatte fangene ble sendt rett til sykehus i Gaza og anklager de israelske soldatene for mishandling. Dette avvises av den israelske militærledelsen.

– Jeg ble sendt til fengsel med to bein, og jeg returnerer med ett bein, forteller firebarnsfaren Sufian Abu Salah fra sykesenga.

42-åringen hadde søkt tilflukt på en skole sammen med familien da de israelske soldatene tok ham til fange.

– Jeg hadde betennelse i beinet, men de nektet å sende meg til sykehus. En uke senere spredte betennelsen seg og jeg fikk koldbrann. Da tok de meg med til sykehus der beinet ble amputert, forteller han.

Ukjent antall

Ifølge Palestinian Prisoners Association sitter det minst 9.100 palestinere fra Gaza og Vestbredden internert i Israel.

Dette inkluderer ikke alle dem som er tatt til fange på Gazastripen siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Israel vil ikke oppgi hvor mange det er snakk om, og Amnesty International har uttrykt stor bekymring over fangenes skjebne.

I slutten av desember anklaget Amnesty Israel for «umenneskelig behandling» av krigsfanger fra Gaza og viste til rapporter om mishandling og dødsfall.

Avviser kritikk

Israel avviser kritikken, fastholder at landet etterlever folkeretten og opplyser at de palestinske fangene både får tilgang til mat, vann, medisiner og nødvendige klær.

– Den israelske hæren opererer i henhold til internasjonal lov for å gjenopprette sikkerheten til innbyggerne i Israel, for å bringe hjem gislene og for å nå krigens mål, heter det i en uttalelse.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) bekrefter at også de har mottatt en rekke rapporter om mishandling og om palestinere som har forsvunnet etter å ha blitt tatt til fange av israelske soldater nord på Gazastripen.

Nektes tilgang

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har ikke fått adgang til palestinske fanger siden oktober. De bekrefter også å ha mottatt tilsvarende rapporter.

– Fanger fra okkuperte områder har krav på beskyttelse i henhold til den fjerde Genève-konvensjonen, påpeker ICRC.

– ICRC skal varsles om alle beskyttede personer som berøves sin frihet, og ICRC-delegater skal ha tilgang til dem uansett hvor de holdes, det være seg i avhørssentre, fengsler, på sykehus eller i militærleirer, påpeker de videre.