I Bangkok var temperaturen ventet å nå 39 grader onsdag, noe som innebærer en følt temperatur på 52 grader som følge av den høye luftfuktigheten.

Det fikk myndighetene til å advare folk om at det ville være «ekstremt farlig» å bevege seg utendørs.

April er vanligvis den varmeste og mest fuktige måneden i Thailand, men i år har temperaturene vært høyere enn normalt på grunn av værfenomenet El Niño.

Også Filippinene plages av ekstremvarme, der nærmere 7000 skoler avlyste klasseromsundervisningen onsdag.

– Det er så varmt at man ikke får puste, sier Erlin Tumaron, som jobber i en ferieby sør for Manila, der den følte temperaturen nådde 47 grader tirsdag.

I Bangladesh samlet tusenvis av mennesker seg i moskeer for å be for regn. De siste dagene har gjennomsnittstemperaturen i Dhaka ligget 4–5 grader over snittet de 30 siste årene. Det er ventet at ekstremvarmen kommer til å fortsette i minst en uke til.