Pågripelsene ble gjort i operasjoner i fire provinser, sier innenriksminister Ali Yerlikaya søndag.

I et innlegg på X, tidligereTwitter, skriver Yerlikaya at personene skal ha vært aktive i IS gjennom å finansiere og skaffe forsyninger til gruppen.

Politiet beslagla også flere hagler og pistoler som en del av operasjonen, opplyser ministeren.

IS har utført flere angrep i Tyrkia. Blant annet har den tatt på seg ansvaret for et nattklubbangrep i Istanbul 1. januar 2017, der 39 mennesker ble drept, og for et angrep mot en katolsk kirke i samme by i januar. Der ble én person drept.

IS kontrollerte en tredel av Irak og Syria da de var på sitt største i 2014. Selv om de siden har mistet alt territoriet og det meste av makten de hadde, påtar gruppen seg fortsatt ansvaret for flere terrorangrep, blant annet i Moskva i mars i år.