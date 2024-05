Delegasjonen vil ha et møte med forhandlere og forsøke å nå fram til en akseptabel avtale, ifølge en uttalelse fra Netanyahus kontor.

Tidligere mandag opplyste Hamas at de hadde sagt ja til et forslag som var forhandlet fram av Qatar og Egypt.

En israelsk kilde var imidlertid raskt ute og sa at våpenhvileforslaget ikke var akseptabelt for Israel. Kilden mente forslaget framsto som et forsøk på å få det til å se ut som det er Israel som nekter å gå med på en avtale.

Israelske myndigheter har gjort det klart at de går videre med planene om en bakkeinvasjon av byen Rafah, sør på Gazastripen, tross Hamas' erklæring om at de godtar et forslag til våpenhvile.