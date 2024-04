Valget i 1994 satte endelig punktum for det forhatte apartheidstyret i Sør-Afrika, som har gjort 27. april til sin offisielle frihetsdag.

Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) og fredsprisvinner Nelson Mandela gikk seirende ut av valget for 30 år siden, til enorm glede for landets svarte majoritet.

ANC har styrt Sør-Afrika i alle år siden, men når landet går til valg i neste måned er partiets stilling for første gang truet.

Mister støtte

Meningsmålinger tyder på at partiet kan komme til å miste flertallet i nasjonalforsamlingen, og at de i så fall må søke støtte fra andre partier for å regjere videre.

De siste målingene tyder på at partiet vil ende opp med rundt 40 prosent oppslutning. Ved valget i 2019 fikk ANC 57 prosent av stemmene, og i 2004 nesten 70 prosent.

Dersom ANC ikke sikrer seg over 50 prosent av stemmene i valget 29. mai, vil de måtte invitere ett eller flere av landets småpartier med i regjeringskoalisjon.

Utfordrere

Sentrumspartiet Democratic Alliance har for tiden vind i seilene og får 27 prosent oppslutning på den siste målingen, en framgang fra 23 prosent i oktober.

Det ytterliggående venstrepartiet Economic Freedom Fighters har ifølge målingene rundt 10 prosent av velgerne i ryggen, og har i si fall mistet oppslutning det siste året. Partiet fikk 17 prosent på en måling i oktober.

Det nydannede partiet uMkhonto weSizwe, som er oppkalt etter ANCs tidligere væpnede gren, har støtte fra tidligere president Jacob Zuma og rundt 13 prosent av velgerne i ryggen.

Endringer

Dagens president i Sør-Afrika, den tidligere fagforeningsmannen Cyril Ramaphosa, ledet lørdagens offisielle markering av Frihetsdagen i Union Buildings i Pretoria, der landets regjering holder til.

– Sør-Afrika i dag er definitivt et bedre sted enn det var for 30 år siden, sa han og listet opp noe av det ANC har utrettet under sin tid ved makten.

– Vi har innført landreform og distribuert millioner av hektar til dem som var fordrevet, sa Ramaphosa.

– Vi har bygd hus, klinikker, sykehus og veier, og vi har konstruert bruer, demninger og mye annet. Vi har skaffet elektrisitet, vann og sanitæranlegg til millioner av sørafrikanske hjem, sa han.

Fattigdom

Men selv om mye er endret i Sør-Afrika de siste 30 årene, lever fortsatt over halvparten av innbyggerne under fattigdomsgrensa.

Den offisielle arbeidsledigheten er på 32 prosent, høyest i verden, og blant unge i alderen 15 til 24 år er ledigheten på over 60 prosent.

Millioner av svarte sørafrikanere lever fortsatt i nedslitte gettoer og uformell slumområder i utkanten av de store byene og har måttet se langt etter drømmen som ble vekket da Mandela ble landets første svarte president i 1994.

Mandela døde 95 år gammel i 2013, og mange fattige sørafrikanere mener ANC har sviktet fordi drømmen han vekket aldri har blitt virkelighet.