Invictus Games ble grunnlagt av prins Harry og er en internasjonal sportsbegivenhet han grunnla for militære såret i krig. Det er meldt at prinsen skal delta på en gudstjeneste i St. Paul-katedralen onsdag.

Men Sky News skriver at prinsen ikke skal møte kongen mens han er i London. Dette er første gang prins Harry er tilbake i hovedstaden siden han besøkte den kreftsyke kong Charles i februar.

En talsperson for prins Harry bekrefter at de to ikke skal treffes, ettersom kongen er for travel.

– Hertugen forstår selvsagt at hans far har en lang rekke forpliktelser og andre prioriteringer, og håper å treffe ham snart, sier talspersonen.

I 2020 sa prinsen fra seg sine kongelige plikter og flyttet til USA sammen med kona, hertuginne Meghan. Siden har han kun vært i Storbritannia en håndfull ganger.