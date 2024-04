Kilder i Fatah og Hamas opplyste i helgen at de var på vei til Beijing på invitasjon fra kinesiske myndigheter for å diskutere palestinsk samling.

Kinesiske myndigheter bekrefter nå at slike samtaler har funnet sted.

– Representanter for palestinernes nasjonale frigjøringsbevegelse og islamske motstandsbevegelse var nylig i Beijing, sier en talsmann for kinesisk UD.

– De to partene ga uttrykk for politisk vilje til forsoning gjennom dialog og konsultasjoner. De diskuterte mange spesifikke temaer og det ble gjort framgang, sier Lin Jian.

Ifølge ham ble Fatah og Hamas enige om å fortsette dialogen i håp om snarlig palestinsk samling.

Røk uklar

Hamas vant valget i januar 2006, det siste som har vært holdt i de palestinske områdene. USA, EU og Israel ser imidlertid på gruppen som en terroristorganisasjon og nektet å anerkjenne regjeringen de dannet.

I februar 2007 inviterte Hamas derfor Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene i Vesten om å anerkjenne.

Frustrasjonen over å bli møtt med en kald skulder, samt over at USA rustet opp de Fatah-dominerte sikkerhetsstyrkene, resulterte noen måneder senere i væpnet konflikt på Gazastripen.

Den endte med at Fatahs styrker ble jaget ut av Gaza, der Hamas og deres væpnede milits siden har regjert.

Upopulær president

President Mahmoud Abbas, som leder Fatah, etablerte en midlertidig regjering som har sete på den okkuperte Vestbredden.

87 år gamle Abbas har sittet på overtid siden 2009 og har siden nektet å holde valg.

Meningsmålinger tyder på at Hamas på nytt ville ha gått seirende ut av et valg.

Det har opp gjennom årene vært gjentatte runder med samtaler for å få i stand forsoning mellom de to rivaliserende partiene, men disse har ikke ført fram.

Vil knuse Hamas

Statsminister Benjamin Netanyahu har gjort det klart at Israels mål er å knuse Hamas en gang for alle etter angrepet de gjennomførte mot det sørlige Israel 7. oktober.

Over 34.000 palestinere er siden drept i israelske angrep i Gaza, store deler av enklaven er bombet i grus, og det er høyst uklart hvem som skal styre der når krigen en dag er over.

Kina maner nå til forsoning mellom Fatah og Hamas, og en kinesisk diplomat hadde i forrige måned samtaler med Hamas-bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh i Qatar.