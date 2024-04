En av de pågrepne ble pågrepet fordi han holdt en plakat med et hakekors på plassen foran Parlamentet, der demonstrasjonen til Solidaritetskampanjen for Palestina (PSC) startet.

Senere ble en mann pågrepet for å ha ropt «en rasistisk kommentar» mot en motdemonstrant fra den Israel-vennlige gruppen Enough is Enough (Nok er nok). De hadde stilt seg opp og holdt en markering langs ruten til PSCs marsj.

«Slutt å bombe Gaza, slutt å bombe barn» og «Fritt Palestina, knus rasismen» var blant slagordene som ble ropt under PSCs demonstrasjon. Dette er den trettende nasjonale markeringen siden Hamas-angrepet på Israel og starten på krigen på Gazastripen i oktober i fjor.